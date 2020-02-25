Görkemli konakta türkü ve şiir gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görkemli konakta türkü ve şiir gecesi - Son Dakika

Görkemli konakta türkü ve şiir gecesi

10 dakika önce

Afyonkarahisar Kültür Sanat Evi'nde Karahisar Şiir Akşamları programı kapsamında Denizli Gurbetteki Afyonlular Derneği ile Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenen gecede türkü ve şiir akşamı düzenlendi.

Görkemli konakta türkü ve şiir gecesi, System.String[]

Afyonkarahisar Kültür Sanat Evi'nde Karahisar Şiir Akşamları programı kapsamında Denizli Gurbetteki Afyonlular Derneği ile Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenen gecede türkü ve şiir akşamı düzenlendi.


Gurbetteki Afyonlular Derneği Başkanı Mustafa Gökmen, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Uslu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, çok sayıda şair ve sanatkarın katıldığı gece nostaljik görüntülere sahne oldu. Seslendirilen türküler konuklar tarafından beğeniyle dinlenirken, şiirlerde gönüllerin pasını sildi. Gurbetteki Afyonlular Derneği Başkanı Mustafa Gökmen, Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Uslu desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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