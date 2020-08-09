Görme engelli atlet, koşu bandında başlayan serüveninde madalyaya doymuyor - Son Dakika

Görme engelli atlet, koşu bandında başlayan serüveninde madalyaya doymuyor

Henüz 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybeden Fatih Bayer, bir yakınının tavsiyesiyle başladığı atletizmde koşu bandında hazırlandığı ilk yarışından sonra milli takıma seçilirken, Türkiye'yi yurt dışında temsil edip, madalyalar kazandı.

Görme engelli atlet, koşu bandında başlayan serüveninde madalyaya doymuyor, System.String[]

Henüz 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybeden Fatih Bayer, bir yakınının tavsiyesiyle başladığı atletizmde koşu bandında hazırlandığı ilk yarışından sonra milli takıma seçilirken, Türkiye'yi yurt dışında temsil edip, madalyalar kazandı.

İstanbul'da 1995 yılında dünyaya gelen Fatih Bayer, 2004 yılında geçirdiği bir kaza sonucu görme yeteneğini yitirdi. Bayer, 17 yaşındayken bir yakının kendisini spora teşvik etmesi sonrası, amcasının evinde bulunan koşu bandında hazırlandığı ilk yarışında Türkiye 3'üncüsü oldu.

Birçok yarışmaya katılan Bayer, 2016 yılında Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Görme Engelliler Federasyonu Atletizm Milli Takımı'na seçildi. Aynı yıl Fas'ta düzenlenen Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede üçüncü olarak ilk uluslararası madalyasını kazanan sporcu, 2017 yılında Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre ve 400 metre yarışlarında ikinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nda da yer alan Bayer, geçen sene Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'nda 400 metrede 3'üncü olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2021'de düzenlenmesi planlanan Paralimpik Oyunları'na katılmak için hazırlıklarını sürdüren Bayer, spor yaşamının yanı sıra sosyal yaşantısıyla da birçok kişiye örnek oluyor. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ndeki öğrenim hayatını 2019'da tamamlayan Bayer, Emniyet Genel Müdürlüğünde psikolog olarak göreve başladı. Bayer, psikolojik gerilim türünde "Canhiraş" adlı bir de kitap yazdı.

Bayer: "Türkiye'de 100 metrede en iyi derece bende"

Eskişehir'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları'na katılan Türkiye Görme Engelliler Atletizm Milli Takım sporcusu Fatih Bayer, AA muhabirine, spor yaşantısının 2012 yılında yüzmeyle ilgilenen bir yakınının tavsiyesi üzerine başladığını aktardı.

Amcasının evindeki koşu bandında antrenman yapıp 2012'de katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu anlatan Bayer, "Türkiye'de 100 metrede en iyi derece bende. 12,60 saniyeyle Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yılın ve bu senenin en iyi derecesi. Eskişehir'de ise 12,90 koştum." ifadelerini kullandı.

Bursa Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcusu olan Bayer, profesyonel bir atlet olarak sürdürdüğü spor yaşantısında diğer sporculardan tek farkının görmemesi olduğunu vurguladı.

Bayer, bütün sporcuların hayalinin olimpiyatta yarışmak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl Tokyo'da düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'na katılacaktım. Salgın nedeniyle yapılamadı. Gelecek yıl hem Avrupa Şampiyonası hem İslam Oyunları hem de Paralimpik Oyunları olacak. İnşallah 3 müsabakada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Spordaki başarıda ailenin katkısı çok fazla. Sporcuya bakmak zordur. Anlayış da çok önemli. Ailem her zaman destekçim oldum. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü geçen yıl bitirdim. Emniyet Genel Müdürlüğünde psikolog olarak çalışıyorum. Çevremdekileri ve yakınlarımı spora yönlendiriyorum. Birçok kişiyi spora başlattım."

Bayer, üniversite yıllarında bir tiyatro oyunu için kaleme aldığı ancak sahneleyemediği eserini, "Canhiraş" adlı kitapla okuyucuların beğenisine sunduğunu da sözlerine ekledi.

Kılavuz atlet Çavga: "Her zaman kürsüye çıkma hedefimiz var"

Bayer'in kılavuz atleti Hacı Sebahattin Çavga, 2 yıldır birlikte koştukları Fatih ile hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu bildirdi.

Yurt dışında dereceler elde etmek istediklerini belirten Çavga, "Hırs ve azimle çalışıyoruz. Çok bilinçli, disiplinli ve zeki bir atlet. Araştırmayı ve kendini geliştirmeyi seviyor. Her zaman kürsüye çıkma hedefimiz var. Antrenmanlar ve yarışmalarda bir bütün oluyoruz. İki ayrı kişi gibi değil bir bütün olarak hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Fatih, Bayer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli atlet, koşu bandında başlayan serüveninde madalyaya doymuyor - Son Dakika Spor
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