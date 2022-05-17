GÖRME ENGELLİ DEVLET MEMURUNUN FUTBOL TUTKUSU - Son Dakika
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GÖRME ENGELLİ DEVLET MEMURUNUN FUTBOL TUTKUSU

17.05.2022 09:53

ADANA'da görme engelli Mehmet Katılmış (46), yaklaşık 20 yıldır devlet memuru olarak görev yapmasının yanı sıra futbola olan tutkusuyla dikkat çekiyor.

ADANA'da görme engelli Mehmet Katılmış (46), yaklaşık 20 yıldır devlet memuru olarak görev yapmasının yanı sıra futbola olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Adana Görme Engelliler Spor Kulübü'nde futbol oynayan ve kupalar kazanan Katılmış, 'Futbola olan tutkum çocukluktan geliyor. Hayata dezavantajlı başlayan sadece biz değiliz. Zorluklara rağmen donanımımızı arttırıp mutluluğumuzu katlayacak alanlara yönelmeliyiz. Hayat, her şeye rağmen yaşamaya değer dedi.

Doğuştan gelen bir rahatsızlıktan dolayı beyin ve göz arasındaki sinirleri her geçen yıl zayıflayan Mehmet Katılmış, 1983'te henüz 7 yaşındayken görme yetisini tamamen kaybetti. Ailesinin uzun yıllar okula göndermediği Katılmış, 20 yaşından sonra okula başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Daha sonra engellilere yönelik düzenlenen kurum sınavlarına giren Katılmış, sağladığı başarı sayesinde devlet memuru oldu. Daha sonra evlenen Katılmış, iki çocuğu ve eşiyle beraber Adana'da yaşamını sürdürüyor. Çocukluk yıllarından itibaren futbola ilgisinin olduğunu belirten Katılmış, Adana Görme Engelliler Spor Kulübü'nde futbolcu olarak top koşturuyor.

'TOP AYAĞIMA DEĞDİĞİ AN ZORLUKLARI UNUTUYORUM

7 yaşına kadar görebildiği için kendini şanslı hissettiğini belirten Katılmış, gökyüzünün, denizin, renklerin nasıl bir şey olduğunu hafızasına kazıdığını dile getirdi. Çocukluktan beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Katılmış, 'Mahallede arkadaşlarımla top oynamaya bayılırdım. O tutkum hiç geçmedi. Futbol, zor bir spor. Görme engelliler için daha da zor. Fakat sahada top ayağıma değdiği an o zorlukları unutuyorum. 2010'dan beri futbol oynuyorum. Zamanında Adana'da milli takım kampına da katıldım. Şimdi, Adana Görme Engelliler Spor Kulübü'ndeyim. Son olarak yükselme grubunda kupayı alıp 2'nci Lig'e yükseldik' dedi.

'HAYATA DEZAVANTAJLI BAŞLAYAN SADECE BİZ DEĞİLİZ'

Görme engelli yaşamanın zorlukları olduğunu fakat aşılmayacak hiçbir şey olmadığını vurgulayan Katılmış, her gün üzerine koyarak yaşamayı amaç edindiğini belirtti. Yakınlarına da bu düşünceyi aktardığını kaydeden Katılmış, 'Hayata dezavantajlı başlayan sadece biz değiliz. Zorluklara rağmen donanımımızı arttırıp mutluluğumuzu katlayacak alanlara yönelmeliyiz. Hayat, her şeye rağmen yaşamaya değer. Bizler yalnız değiliz. Hayata bir yerinden katılmak zorundayız' diye konuştu. Katılmış'ın da üyesi olduğu Altınokta Körler Derneği'nin Adana İl Başkanı Cafer Çağlayan ise dernek olarak görme engelli bireylere yaşamın her alanında destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, katılmak isteyenleri derneğe davet ettiklerini söyledi. (DHA)

GÖRME ENGELLİ DEVLET MEMURUNUN FUTBOL TUTKUSU
GÖRME ENGELLİ DEVLET MEMURUNUN FUTBOL TUTKUSU
GÖRME ENGELLİ DEVLET MEMURUNUN FUTBOL TUTKUSU
GÖRME ENGELLİ DEVLET MEMURUNUN FUTBOL TUTKUSU

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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