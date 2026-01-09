Görme Engelli Genç Müzisyen Hedefini Belirledi - Son Dakika
Görme Engelli Genç Müzisyen Hedefini Belirledi

09.01.2026 11:43
Elazığ'da doğuştan görme engelli Mehmet Dabakoğlu, ailesinin desteğiyle müziğe adım atarak devlet sanatçısı olmayı hedefliyor.

Elazığ'da yaşayan ve ailesinin desteğiyle başladığı müzikle karanlık dünyasını aydınlatan doğuştan görme engelli Mehmet Dabakoğlu, devlet sanatçısı olmak istiyor.

Doğuştan görme engelli 30 yaşındaki Dabakoğlu, küçük yaşlarda müzik dinlerken ritim tuttuğunu fark eden ailesinin yönlendirmesiyle müziğe başladı.

Çeşitli kurslara katılarak kendini geliştiren Dabakoğlu, ney, org, bendir, piyano ve darbuka çalmayı öğrendi.

Müzik eğitiminde ailesinin desteğini her zaman yanında hisseden Dabakoğlu'na kurslarda eşlik eden annesi kanun, babası ise ud eğitimi aldı.

Müzikle iç içe yaşam süren ailesinin desteğiyle hayata daha sıkı bağlanan Dabakoğlu, bugüne kadar 300'ü aşkın eserden repertuvar oluşturdu.

Müziğin verdiği motivasyonla eğitim hayatını da sürdüren Dabakoğlu, geçen yıl Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünü üçüncülükle tamamladı.

Evlerinde oluşturdukları müzik köşesinde anne ve babasıyla birlikte enstrüman çalıp eserler seslendiren Dabakoğlu'nun en büyük hayali, devlet sanatçısı olmak.

"İyi bir neyzen olmak için çalışıyorum"

Mehmet Dabakoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Tüm hayatının müzik olduğunu anlatan Dabakoğlu, hem enstrüman çaldığını hem de şarkı söylediğini ifade etti.

Dabakoğlu, şunları kaydetti:

"İyi bir neyzen olmak için çalışıyorum. Küçüklüğümden beri müzikle uğraşıyorum, cemiyetlere ve korolara katılıyorum. Hedefim devlet sanatçısı olmak. Müzikle uğraşmak beni mutlu ediyor. Ney, piyano, org ve bendir çalıyorum. Evde bütün vaktimi müzikle geçiriyorum. Günde yaklaşık 3 saat babamla çalışıyoruz. Müzik benim hayatımın bir parçası. Müzikle uğraşınca kendimi bulabiliyorum. Beni bu seviyeye getiren aileme çok teşekkür ediyorum."

"Müzik yaşam biçimimiz oldu"

Baba Yaşar Dabakoğlu da müzik sayesinde görme engelli oğlunun hayata daha sıkı bağlandığını söyledi.

Oğlunun 5 yaşından bu yana müzikle uğraştığını anlatan Dabakoğlu, "Mehmet'i küçük yaşlardan itibaren Elazığ'daki müzik cemiyetlerine ve özel müzik evlerine götürdük. Eğitimini bu şekilde aldı. Hedefi iyi bir neyzen ve devlet sanatçısı olmak." diye konuştu.

Ailece müzikle iç içe bir yaşam sürdüklerini anlatan Dabakoğlu, şunları kaydetti:

"Mehmet müziğe başladıktan sonra bizi de bu dünyanın içine çekti. Eşimle ona eşlik ediyoruz. Günde 2-3 saat mutlaka birlikte çalışıyoruz. 300'ün üzerinde Türk Sanat Müziği eserini ezbere biliyor. Mehmet'in 5 yaşına kadar ameliyatlarıyla uğraştık. Göz kapakları oluşmamıştı ve gözleri görmüyordu. 19 kez ameliyat oldu. Umut olmayınca bu sefer eğitimine hız verdik. Müziği seviyor ve çok mutlu. Müzik bizim yaşam biçimimiz oldu. Beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Müzik bize de iyi geldi. Başarılarından dolayı Mehmet ile gurur duyuyoruz. Müzik Mehmet'e yaşam kaynağı oldu, onu hayata bağladı."

Kaynak: AA

Güncel, Elazığ, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

