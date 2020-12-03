Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu - Son Dakika

Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu

03.12.2020 17:37
Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

2018 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan "Satın alma, sahiplen" kampanyasına Aydınlılar destek olmaya devam ederken Aydın'ın Efeler ilçesinde kaza sonucu gözlerini kaybeden engelli köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata bağlandı. Veteriner hekimler tarafından başarılı geçen operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir hayvan severe sahiplendirildi. Engelli köpek, duyarlı hayvanseverin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuşurken, Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri de hayvansever vatandaşa teşekkür etti. - AYDIN

Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu
Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu - Son Dakika


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