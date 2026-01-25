Görme Engelliler Erciyes\'te Buluştu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Görme Engelliler Derneği tarafından, görme engelli üyelerin sosyalleşmesi ve kaynaşması amacıyla Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ne gezi programı düzenlendi.

Dernek öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli bireyler, Erciyes'te keyifli vakit geçirerek sosyal hayata daha aktif katılım sağladı. Program kapsamında katılımcılar hem doğayla buluştu hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırşehir Görme Engelliler Derneği yetkilileri; organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Görme engelliler adına sosyal aktivite faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - KIRŞEHİR