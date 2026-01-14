Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği

Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği
14.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte katılımcılar göz bantlarıyla kahvaltı yaparak görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimledi. Zaman zaman zor anların yaşandığı etkinlik, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinliğe Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay, dernek üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Belediye Başkan Vekili Keleş, etkinlikte yaptığı konuşmada, beyaz bastonun görme engelli bireyler için bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirterek, empati duygusunun önemine dikkati çekti. Keleş, "Bu özel hafta, engelliliğin fiziksel değil, bakış açılarında olduğunu hatırlamak açısından çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Oktay da erişilebilir kentlerin önemine vurgu yaparak, "Adım atmak için göze gerek yok. Yeter ki kılavuz çizgileri ve kaldırımlar engelsiz olsun." dedi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şube Başkanı Koca ise Engelsiz Kafe'nin kullanımına imkan sağladıkları için Muratpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:15:21. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engellilere Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.