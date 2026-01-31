Görme Kaybı Yaşayan İngiliz Kadın Türkiye'de Tedavi Oldu - Son Dakika
Görme Kaybı Yaşayan İngiliz Kadın Türkiye'de Tedavi Oldu

31.01.2026 11:19
77 yaşındaki Caroline Edith, Ankara'da başarılı bir operasyonla yeniden görmeye başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve gözündeki rahatsızlık nedeniyle görme kaybı bulunan 77 yaşındaki Caroline Edith, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde geçirdiği operasyonun ardından görme yetisini yeniden kazandı.

Görme kaybı şikayetiyle ülkesinde birçok hastaneye başvuran ancak farklı teşhisler alan Edith, ameliyat için Türkiye'yi tercih etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran İngiliz hasta, burada yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Tedavi sürecine ilişkin AA muhabirine konuşan Caroline Edith, İngiltere'de kafa karıştırıcı bilgilerle karşılaştığını belirterek, "Hastanedeki doktorlar bana ameliyat yapılırsa gözümü kaybedebileceğimi söyledi." dedi.

Bu durumun kendisini çok endişelendirdiğini aktaran Edith, "Doktorlarımdan biri burayı övdü. O yüzden Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Sonuçtan da memnunum çünkü görebiliyorum. Renkleri, ışıkları görebiliyorum, her şey çok parlak. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Hastayı uzaktan takip edeceğiz"

Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evren Kemer ise hastanın İngiltere'de birden fazla hastaneye başvurduğunu belirterek, "Korneasında nakil gerektiren bir problem var. Bir hastanede teşhis edilirken diğerinde edilememesi ve kendisine kafa karıştırıcı bilgiler verilmesi üzerine sıkıntılı bir süreç yaşamış. Yoğun şekilde nakil yapan bir klinik olduğumuz için bize ulaştılar." diye konuştu.

Kornea nakline ilk aşamada gerek duyulmadan, gözündeki hassas hücreler korunarak cerrahi müdahale yapıldığını aktaran Prof. Dr. Kemer, "Hastamızı uzaktan takip edeceğiz. Altyapımız ve gösterdiğimiz ilgiyle hastamız oldukça memnun. Diğer gözünün ameliyatını da burada olmayı arzu ediyor. Ülkemizden ve hastanemizden büyük bir memnuniyetle ayrılıyor." açıklamasını yaptı.

Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin ilk ve tek akredite kampüs hastanesi olduğunu vurgulayarak, "Kurumsal kalite programımız kapsamında akredite sağlık hizmetini tüm dünya insanlığına ve ihtiyacı olanlara sunmak, bizim için bir misyon ve vizyondur." ifadelerini kullandı.

"Sağlık turizminde memnuniyet oranlarımız yüksek"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk de sağlık turizminde önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, "Halkımıza hizmet ederken aynı zamanda bize tedavi için başvuran herkese en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Hastanenin göz kliniğinde çok özellikli işlemlerin yapıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İngiltere'den gelen hastamız kornea nakli için bize başvurdu. Göz kliniğimiz gerekli tedavisini yaptı. Hasta, geçmişe göre daha parlak ve renkli görmeye başladı. Diğer Avrupa ülkelerinden de hastalarımız geliyor. Hem halkımıza hizmet ediyoruz hem de bize şifa için başvuran herkese kapımız açık. Sağlık turizminde başvurular artıyor, memnuniyet oranlarımız yüksek. Gelen hastalarımız beklentilerinin üzerinde bir hizmetle karşılaşıyor. Organ nakilleriyle birlikte kornea nakillerini de gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

