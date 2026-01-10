Göründü Mahallesi'nde Kış Zorlukları - Son Dakika
Göründü Mahallesi'nde Kış Zorlukları

10.01.2026 11:16
Van'ın Göründü Mahallesi'nde kış koşulları hayvancılıkla uğraşanları zorluyor, yaşam mücadelesi devam ediyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde kış boyunca kar ve soğuk havanın etkili olduğu kırsal Göründü Mahallesi'nde vatandaşlar, zorlu şartlarda hayvanlarının bakımını ve günlük işlerini yapıyor.

İlçeye 26 kilometre mesafedeki Göründü Mahallesi'nde yaşayanlar, soğuk hava ve kar nedeniyle günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.

Geçim kaynakları daha çok hayvancılık olan mahallede açtıkları patika yollarla ahırlara ve komşularının evine gidebilen vatandaşlar, kışın zorluklarına göğüs geriyor.

Gün boyu küreklerle evlerin önünde ve damlarda biriken karları temizleyen erkekler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını kızaklarla taşıdıkları otla besliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar da ev işlerini yaptıktan sonra tandır başına geçerek ekmek pişiriyor, yemek hazırlıyor ve eşlerine yardımcı oluyor.

Zorlu iklim ve coğrafyada kış yaşamının yükünü omuzlayan vatandaşlar, geleneksel yaşamlarıyla da bölgenin kültürünü yaşatıyor.

"Kışımız zor geçiyor ama mecburuz"

Mahallede hayvancılık yapan Alper Hakan, AA muhabirine, yazın biçtikleri otlarla kış boyunca hayvanlarını beslediğini söyledi.

Bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini vurgulayan Hakan, "Yazın biçtiğimiz otları köyün yakınlarındaki bir yerde topluyoruz. Kışın koyunları ağılda besliyoruz. Ot yetmezse yem alıyoruz. Otları bazen kızaklarla, bazen de sırtımızda taşıyoruz. Kışımız zor geçiyor ama mecburuz." dedi.

Gün boyu ev işleriyle uğraştığını ifade eden Hasan Hakan ise şunları kaydetti:

"Kış şartları çok çetin geçiyor. Kışın hayvancılık çok zorlaşmış. Kışlar uzun sürdüğü için yem almakta güçlük yaşıyoruz. Bu mevsimde otları eşeklerle, arabalarla, kızaklarla ağıllara ulaştırıyoruz. Bazen hava soğuk, rüzgarlı oluyor, otları getirmekte zorluk çekiyoruz. Burada hayat sabah namazıyla başlıyor. Kalktıktan sonra kuzuları, koyunları besliyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra hayvanların yemini, suyunu veriyoruz. Günümüz çalışmakla geçiyor."

Tandırda ekmek pişiren Zana Hakan da "Kışın yaşantımız çok zor. Çetin bir kışımız var. Yoğun kar yağışı alan bir bölgedeyiz. Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için herkes bu mevsimde çalışıyor. Erkenden kalkıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra tandırda ekmek haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Van, Son Dakika

