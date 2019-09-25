Görüşme dökümü, Trump'ın Ukrayna liderinden Biden için soruşturma istediğini doğruluyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump hakkında görevden alınma sürecinin başlatılmasına neden olan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasının dökümünü yayınladı.

Dökümde, Trump'ın görüşmede Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili soruşturma konusunda devreye girmesini istediği görülüyor.

Demokratlar, Trump'ı yabancı bir devlet başkanından bu tarz bir soruşturma açılmasını isteyerek siyasi çıkar elde etmeye çalışmakla suçluyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluk lideri Nancy Pelosi, dün Trump'ın hesap vermesi gerektiğini belirterek, resmi azil sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Trump ise iddiaları reddediyor ve Demokratları "cadı avı" başlatmakla suçluyor.

ABD basınına konuşan Adalet Bakanlığı yetkilileri, görüşmeyle ilgili kendilerine resmi şikayet yapıldığını ancak suç unsuru teşkil etmediğine karar verilerek, soruşturma açılmadığını söyledi.

Azil sürecinin başlatılmasının ardından Beyaz Saray, Başkan Trump'ın talimatıyla 30 dakika süren konuşmanın tam metni üzerindeki gizliliği kaldırarak, dökümü kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan belge, telefon konuşmasının deşifresini değil, konuşmaya katılan ABD'li yetkililerin aldıkları notların bir araya getirilmesiyle oluşturulan resmi görüşme dökümü.

Demokrat Parti sunucusunun yerini istiyor

Döküme göre, Trump, hem 2016 seçimlerinden önce Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin sistemine yönelik siber saldırıyı soruşturması için tutulan Crowdstrike şirketini hem de Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili konuyu görüşmede gündeme getiriyor.

Trump, Zelenskiy'e, kendisinden bir ricası olduğunu ve Crowdstrike şirketiyle ilgili durumu incelemesini istediğini belirtiyor.

Trump ayrıca, Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin Ukrayna'da olduğu söylenen sunucusunun yerinin tespit edilmesi için de yardım istiyor.

Trump, "Adalet Bakanımızın sizi ya da ekibinizi aramasını ve bu konunun sonuna kadar gitmenizi istiyorum. Dün gördüğünüz gibi, tüm bu saçmalık Robert Mueller adında bir adamın gösterdiği çok kötü bir performansla sona erdi ancak birçok şeyin çıkış noktasının Ukrayna olduğu söyleniyor. Elinizden ne gelirse, mümkün olması halinde yapmanız bizim için çok önemli" diyor.

Zelenskiy de bu konuların kendisi için de önem taşıdığını ve ABD ile işbirliği alanında yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Zelenskiy, "Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak sizi tüm soruşturmaların açık ve şeffaflık içinde yürütülecek. Size bunun garantisini verebilirim" diyor.

Biden'la ilgili soruşturma

Trump da buna yanıt olarak, konuyla ilgili kendi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ile konuşmasının iyi olacağını söylüyor ve konuyu Biden'ın oğluna getiriyor.

Trump, "Bir başka konu da Biden'ın oğluyla ilgili ortada çok laf var, Biden'ın soruşturmayı durdurduğu söyleniyor ve birçok kişi ne olduğunu ortaya çıkartmak istiyor, o yüzden Adalet Bakanı ile birlikte çalışabilirseniz harika olur. Biden, ortalıkta soruşturmayı durdurduğunu söyleyerek böbürleniyor. Kulağa korkunç geliyor" diyor.

Zelenskiy de bir sonra atanacak olan başsavcıyı kendilerinin atacağını ve bu nedenle de bu konuyu inceleyeceklerini söylüyor.

Zelenskiy ayrıca Trump'tan konuyla ilgili ellerindeki bilgileri paylaşmasını da istiyor.

Trump, telefon konuşmasının sonuna doğru Zelenskiy'e yardımlarından dolayı teşekkür ediyor ve "Beyaz Saray'a ne zaman gelmek isterseniz bir telefon edin yeter. Bize bir tarih verin, biz ayarlarız" diyor.