Göynük'te 1500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Göynük'te 1500 fidan toprakla buluştu

30.03.2022 09:18
Göynük'te 1500 fidan toprakla buluştu

Bolu'nun Göynük ilçesinde 1500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 1500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Arıkçayırı köyünde fidan dikim töreni düzenlendi.

Yaklaşık 5 dönümlük alana işletme müdürü Yüksel Özcan, müdür yardımcısı Sercan Kızılel, bölge şefleri, muhafaza memurları ve köylüler tarafından 1500 sedir fidanı dikildi.

Özcan, fidanlığa, köy mezarlığında kabri bulunan şehit Erdal Ergin'in isminin verildiğini söyledi.

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Bolu'dan kısa kısa Bolu'dan kısa kısa Aksaray'da şehit ve gaziler için fidan dikildi Aksaray'da şehit ve gaziler için fidan dikildi

Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'te 1500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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