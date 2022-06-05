Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

05.06.2022 20:19
Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için soğutma çalışmaları sürüyor.


Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bolu'da orman yangını Bolu'da orman yangını
Kaynak: DHA

Göynük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynük'te, ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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