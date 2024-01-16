 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göz Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi

Göz Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gözler, vücudumuzun en değerli hazinelerindendir. Görme duyusunu korumak ve göz sağlığını sürdürmek, günlük yaşantımızda oldukça önemlidir.

Göz Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler
16.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:19
Abone Ol
İlandır

Bu nedenle, göz hijyenine dikkat etmek ve göz sağlığını korumak için birkaç basit adımı göz ardı etmemek gerekir. İşte göz hijyeninde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

1. Ellerinizi Düzenli Olarak Yıkayın

Gözlerinize temas etmeden önce veya kontakt lenslerinizi takmadan önce ellerinizi mutlaka sabun ve suyla iyice yıkayın. Ellerimiz günlük olarak birçok yüzeye dokunur ve bakteri taşıyabilir, bu nedenle temiz ellerle gözlerinize temas etmek göz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

2. Kontakt Lens Kullanıyorsanız Temizliğe Özen Gösterin

Kontakt lens kullananlar için lenslerin temizliği ve bakımı çok önemlidir. Lenslerinizi sadece lens solüsyonu ile temizleyin ve belirtilen süre boyunca takmayın. Ayrıca, lens kutusunu düzenli olarak temizleyin ve değiştirin.

3. Makyaj Malzemelerinizi Başkalarıyla Paylaşmayın

Makyaj ürünlerini başkalarıyla paylaşmaktan kaçının. Göz makyajınız için kullanılan fırçaları veya aplikatörleri düzenli olarak temizleyin ve değiştirin. Kozmetik ürünlerinizi kullanım süresine dikkat edin ve son kullanma tarihlerine uyun.

4. Gözleri Koruyun

Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı koruma sağlamak için dışarıdayken uygun güneş gözlükleri kullanın. Ayrıca, toz ve yabancı cisimlerin göze girmesini engellemek için uygun koruyucu gözlükler veya göz siperkikler kullanın.

5. Gözlerinizi Ovmaktan Kaçının

Gözlerinizi ovuşturmak, göz yüzeyine zarar verebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Gözleriniz kaşınıyorsa, temiz bir mendil veya kağıt havlu kullanarak nazikçe kurulayın veya göz damlası kullanın.

6. Göz Doktorunuzla Düzenli Kontrolleri İhmal Etmeyin

Son olarak, göz sağlığınızı korumak için düzenli olarak göz doktorunuzla kontrol randevuları oluşturun. Göz muayenesi, erken teşhis ve tedavi için önemlidir ve görme problemlerini zamanında tespit etmeye yardımcı olabilir.

Göz hijyeni, göz sağlığınızı korumanın temel bir parçasıdır. Yukarıda bahsedilen basit önlemleri uygulayarak, gözlerinizi sağlıklı ve rahat tutabilirsiniz. Unutmayın ki, görme duyusu çok değerlidir ve gözlerinize iyi bakmak, yaşam kalitenizi artırabilir.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı
Veni Vidi Göz Caddebostan

YORUMLAR

Makyaj, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Göz Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:03:16. #1.11#
SON DAKİKA: Göz Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement