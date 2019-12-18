Göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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Göz yaşları arasında toprağa verildi

6 saat önce

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın göz yaşları arasında toprağa verildi.

Göz yaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın göz yaşları arasında toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Mudanya-Bursa yolunda karşıdan karşıya geçmeyen 4 kadından Sevim Şen'e Fatih Dinç'in kullandığı 33 ABC 047 plakalı araç çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce öteye fırladı. Kazayı gören arkadaşlarının müdahale ettiği kadın olay yerine çağrılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Sevim Şen'in İnegöl'den Mudanya ilçesine akrabalarını ziyarette gittiği öğrenildi. Şen, öğle namazını müteakip Altınbaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında toprağa verildi.


Feci kaza hayatını kaybeden Sevim Şen'in cenaze namazını kıldıran imam, sürücülerden kurallara uymalarını istedi. Trafikte önceliğin yayaların olduğunu belirten imam, "Hepimiz sürücüyüz, lütfen trafiğe çıktığımızda önce yaya ve insan canını göz önünde bulundurarak araçlarımızı kullanalım" dedi. - BURSA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
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