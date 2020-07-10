Gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi.

Paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özeren, ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.