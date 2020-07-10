Gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi

Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özeren, ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

Levent Özeren, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:21 Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
00:21
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 01:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]