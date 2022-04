Gözlü Tarım İşletmesindeki büyükbaş hayvanlara düzenli tırnak bakımı - Son Dakika

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gözlü Tarım İşletmesindeki büyükbaş hayvanların ayak ve tırnak bakımı uzman personel gözetiminde son teknoloji makine parkurunda düzenli olarak yapılıyor.

Konya'nın Sarayönü ilçe sınırlarındaki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde tarla bitkileri üretiminin yanı sıra yoğun hayvancılık faaliyeti yürütülüyor.

İşletme, 4 bin 200 esmer ve simental cinsi büyükbaş ile 55 bin 500 küçükbaş varlığıyla et ve süt üretimine katkı sunuyor.

Hayvan sağlığına üst düzeyde önem verilen işletmede özellikle büyükbaşta ayak sağlığı ve tırnak bakımı için ayrıca mesai harcanıyor.

Teknolojinin sektöre kazandırdığı tüm imkanları kullanan işletmede ayak bakım otomasyonuyla hayvanın ayak ve tırnak bakımı uzman personel gözetiminde yapılıyor.

Günlük 37 ton süt üretiliyor

İşletmenin Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, 2014'te hayvancılık faaliyetine başlayan işletmede 5 bin kapasiteli sığırcılık tesisine sahip olduklarını söyledi.

Geçmiş yıllara göre iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Akçay, bu yıl buzağı sayısında ve süt üretiminde büyük bir artışın gerçekleştiğini dile getirdi.

Sığırcılık tesisinde 100 kişinin çalıştığına değinen Akçay, günde 37 ton süt elde edildiğini, damızlık satışının yapıldığını kaydetti.

Akçay, et ve sütte verimi üst seviyede tutmak için hayvanların bakımı ve konforunun önemli olduğunu belirterek, "Özellikle barınakların hayvana uygun olması lazım. Burada her türlü konfor sağlanıyor. Özellikle 6 ayda bir sürüyü genel anlamda bir tırnak bakımından geçiriyoruz ayrıca her doğan hayvana da tırnak bakımı yapılıyor. Bu işleri aksatmadan sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Ayak bakımı yapılan hayvanda rahatlamayı gözleyebilirsiniz"

Büyükbaş hayvanların canlı ağırlığının fazla olduğunu vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"Yani 650-700 kilogram canlı ağırlığa sahipler. O ağırlığı 4 ayak üzerinde eşit de dağıtabilmeniz için ayak tırnaklarının çok sağlam olması lazım. Özellikle verimi üst düzeyde alabilmeniz için hayvanın ayaklarının sağlıklı olması lazım. Ayak bakımı yapılan hayvanda rahatlamayı gözleyebilirsiniz. Zaten son yıllarda hem buzağıda olsun hem sütte olsun aldığımız çok yüksek düzeyde verim hayvanların konforlarının çok iyi olduğunu gösteriyor."

Tırnak bakımının ustalık işi olduğunu, yetkin personelin bu işi yaptığını belirten Akçay, "İşletmemizde günübirlik tırnak bakımı yapılmaktadır. Tırnak bakım setimiz var. Alet, ekipmanla yetişmiş tecrübeli arkadaşlar hayvanın tırnak bakımını yapıyor. Her hayvana bu işlemler yapılır. Sürü sık sık da kontrol edilir." dedi.