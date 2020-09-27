Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı - Son Dakika

Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı

Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında son dakikada yediği golle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı, System.String[]

Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında son dakikada yediği golle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu. İki takımın 7 ay önce İzmir'de oynadığı lig maçında da Gaziantep FK yine 90. dakikada golü bulmuş ve taraflar yine sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği penaltı golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmezken, ilk üç haftayı 5 puanla kapattı.

7 ay sonra yine aynı kader

Geçtiğimiz sezonun 22. haftasında yine sahasında Gaziantep FK ile oynayan Göztepe, 72. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 1-0 önde götürürken, 90. dakikada Gaziantep temsilcisinin golüyle mücadeleden 1 puanla ayrılmıştı. 7 ay aranın ardından oynanan maçta yine aynı durumun yaşanması dikkatleri çekerken, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da maç sonunda yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Parlatan, yine 90. dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Geçen seneki Gaziantep FK maçında da aynı durum olmuştu" dedi.

Ideye ilk golünü kaydetti

Göztepe'nin bu sezon Yunanistan'ın Aris takımından transfer ettiği santrfor Brown Ideye, Gaziantep FK ile oynanan maçta 61. dakikada Göztepe'nin ikinci golünü kaydederek sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atmış oldu. Nijeryalı golcü, 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta 23 kez topla buluşurken, attığı tek şutta golü buldu. 31 yaşındaki santrfor, Göztepe'nin Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçlarda da 90 dakika sahada kalmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı. - İZMİR

Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı
Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı - Son Dakika Spor

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