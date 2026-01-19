Göztepe Avrupa Hedefinde!

SÜPER Lig'de ikinci yarıya Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen değerlendirmelerde bulundu. İzmir'e gelen Ankersen, sezonun ilk yarısını harika geçirdiklerini dile getirdi. Puan tablosunda 4'üncü sırada olduklarını hatırlatan Rasmus Ankersen, "Takım ara dönemde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. İstediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve en yüksek verimi almak için onları sezon başında takıma dahil ettik. Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız" dedi.

Tüm camianın ortak bir hedefi olduğunu dile getiren Ankersen, "Avrupa'ya gitme hakkı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan, sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamak. Birlikte pek çok anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden Romulo'nun satışına kadar Göztepe'yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğiniz bir kulüp haline getirmek için çalıştık" diye konuştu.

'BİRLİKTELİK RUHUYLA SALDIRIN'

Geçen sezon 11 maçlık kazanamama serisi yakaladıklarını ancak bu süreçte taraftardan büyük destek gördüklerini anlatan Ankersen, "Bu bizim için dönüm noktası oldu. O zor dönemde taraftarlar, oyuncular ve teknik ekip arasında hissettiğim birliktelik ruhudur. O birliktelik başarının anahtarı olacaktır. Tüm Göztepe taraftarına sesleniyorum. Sezonun ikinci bölümüne bu birliktelik ruhuyla saldırın. Çünkü bunu yaparsak istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir yansımızın olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.