Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor! 7 eksik...
Son Dakika Spor Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor! 7 eksik... - Son Dakika Spor

Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor! 7 eksik...

6 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik antrenman yaptı.

Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor! 7 eksik..., System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik antrenman yaptı.


Göztepe'de ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Lamine Gassama ve Celso Borges'in yanı sıra sakatlıkları süren Andre Poko, Alpaslan Öztürk ve Hüseyin Bulut antrenmanda yer almadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi! Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor! 7 eksik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]