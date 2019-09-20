Göztepe'de ilklerin gecesi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Andre Poko'nun kırmızı kart gördüğü Göztepe, 76. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bulduğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı.



Ligde 5 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekibin gol atmasıyla Süper Lig'de gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı.



İlk 4 haftada yenilgisi bulunmayan İttifak Holding Konyaspor ise ilk kez sahadan puansız ayrıldı ve haftayı 6 puanla tamamladı.



Ligde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor yoluna namağlup devam ediyor.



- Bu sezonun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten



Ligde ilk 4 haftada gol bulamayan Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten geldi.



Bu sezon Yukatel Denizlispor maçında Soner Aydoğdu ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci penaltı atışını gole çevirdi.



Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardığı müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son golünü geçen sezon MKE Ankaragücü karşısında 84. dakikada Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşundan bulmuştu.



Takımını eksik bırakan Andre Poko, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.



Göztepe'de sezon başından bu yana yedek bile soyunmayan Cameron Jerome ilk 11'de forma şansı buldu.