Spor

Göztepe'den Transfer Açıklaması

07.12.2025 23:46
Stoilov, Trabzonspor maçından sonra 3 transfer yapılacağını duyurdu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor maçının ardından, "Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız ve yakaladığınız fırsatları kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Son bölgedeki sonuçlandırma problemini biliyoruz ve bu nedenle ön bölgeye 3 transfer yapılacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İlk yarıda taktiksel bir oyun oynadıklarını ve bu bölümde rakibe fırsat vermediklerini ifade eden Stoilov, "Gerçekten zor bir maçtı. İlk yarıda daha taktiksel bir oyun oynadık ve bu bölümde rakibe fırsat vermedik. Hatta son dakikada kaleciden dönen bir top vardı, orada Bokele'nin 3 metreden kaçırdığı bir gol pozisyonu oldu. O bölümde golü bulabilirdik. İkinci yarı için ise maçtan önce de belirtmiştim; yapılan hatalarda rakibin hemen cezalandırma potansiyeli olduğunu biliyorduk ve gerçekten de böyle oldu. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık, gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk fakat bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık. Sonuçlandırmalardaki sıkıntımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız ve yakaladığınız fırsatları kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor fakat bunda başarılı olamadık. İkinci yarıda taraftarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle ve sahadaki destekle sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Bu bizim için bir zorunluluktu ancak istediğimiz sonucu alamadık. Aslına bakarsanız yaz döneminden itibaren bu sıkıntının farkındayız. Daha önce de söylediğim gibi yıl sonuna kadar maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Ardından ön bölgeye minimum 3 oyuncu eklememiz şart ve bunların fark oluşturacak, yakaladığımız pozisyonları değerlendirecek oyuncular olması gerekiyor. Son bölgedeki sonuçlandırma problemini biliyoruz ve bu nedenle ön bölgeye 3 transfer yapılacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

