Göztepe-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika

Göztepe-Fatih Karagümrük maçından notlar

26.12.2020 16:49
Göztepe-Fatih Karagümrük maçından notlar, System.String[]

Göztepe'de Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta içi oynanan Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inden üç değişiklik yaptı.

Göztepe'de Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta içi oynanan Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inden üç değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezasını tamamlayan Murat Paluli, Gassama'nın yerine forma giydi. Yalçın'ı kızağa çeken Palut orta sahanın ortasında Mossoro'yu görevlendirirken, Tripic'in yerine Napoleoni forma giydi. İtalyan hücumcu bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Palut geçtiğimiz haftalarda ileri uçta görevlendirdiği Ndiaye'yi sola çekerken ileri uçta Napoleoni mücadele etti.

Konuk Karagümrük'te, kırmızı kart cezalısı Roco ile sarı kart cezalısı Sobiech, kadroda yer almazken, teknik direktör Şenol Can son oynadıkları Galatasaray maçının ilk 11'inde üç değişiklik yaptı. Sobiech'in yerine ileri uçta Mevlüt forma giyerken, kart cezası sona eren Ndiaye ise Koray'dan formayı aldı. Roco'nun yokluğunda Balkovec'i stopere, Alpaslan'ı da sol beke çeken Can, Jimmy Durmaz'ı orta sahada görevlendirdi.Karagümrük'te forma giyen stoper Fatih Kuruçuk ile Sportif Direktör Murat Akın, eski takımlarına rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Kuruçuk, Süper Lig'de ilk kez İzmir ekibine karşı forma giydi. 2016-2017 sezonunun devre arasında İsviçre'nin FC Wil takımından transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımın 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Murat Akın da sportif direktör olarak eski takımıyla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.


- İzmir

Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika Spor


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