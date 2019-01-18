Son Dakika Haberleri: Göztepe İkinci Yarıya Malatya'da Başlayacak

Göztepe İkinci Yarıya Malatya'da Başlayacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla 10. sırada tamamayan Göztepe, 18. haftada yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Göztepe İkinci Yarıya Malatya'da Başlayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla 10. sırada tamamayan Göztepe, 18. haftada yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

Göztepe'nin rakibi Evkur Yeni Malatyaspor başarılı geçirdiği ilk yarıyı 29 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İzmir temsilcisinde Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Celso Borges ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak iki ekibin ilk yarıda İzmir'de oynadığı müsabakayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1, 2017-2018 sezonunda Malatya'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazanmıştı. Aynı sezon İzmir'deki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:56 Kaynak: AA

Malatya, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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