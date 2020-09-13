Göztepe ilk haftadan şahlandı - Son Dakika

Göztepe ilk haftadan şahlandı

Göztepe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna muhteşem başladı.

Göztepe ilk haftadan şahlandı, System.String[]

Göztepe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna muhteşem başladı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki Ege derbisinde Yukatel Denizlispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar rakibine gol yağdırıp 5-1'lik skorla taraftarını mest etti. Birinci haftada pozitif oyunuyla da dikkat çeken Göztepe, gelecek için camiasına umut aşıladı. Özellikle son 2 yıldır gol yollarında sıkıntılar yaşayan Göztepe, Denizlispor kalesine tam 5 gol birden bırakarak resital sundu. Göztepe, son olarak 2017-2018 sezonunun 31'inci haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenmeyi başarmıştı.

Göztepe'nin yeni transferlerinden kaleci İrfan Can ve Brown Ideye mücadeleye 11'de başladı. Adanaspor'dan gelen 22 yaşındaki kaleci İrfan Can, 90 dakika boyunca görev alıp yaptığı kurtarışlarla teknik ekibe güven verdi. Yunanistan'ın Aris ekibinde transfer edilen Nijeryalı golcü Ideye ise 80 dakika sahada kaldı. Deneyimli forvet gol atamasa da güçlü fiziği ile dikkat çekti. Hatayspor'dan alınan orta saha Kubilay, Gorica'dan imza atan forvet Ndiaye ve Ujpest'ten gelen sol bek Burekovic de oyuna sonradan dahil oldu. Kubilay 29 dakika, Ndiaye ve Burekovic ise 10 dakika sahada kaldı. PALUT'TAN TAKIMA ÖVGÜSezonun ilk maçından farklı galibiyetle ayrılan teknik direktör İlhan Palut, değerlendirmelerde bulundu. Denizlispor sınavına çok iyi hazırlandıklarını ve kenetlendiklerini açıklayan genç teknik adam, "Sezonun ilk maçları her zaman zor geçmeye aday maçlar. Ancak biz sezona iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Bir takım olarak kenetlendik ve takım oyunu oynama noktasında çok fazla çalışmalar yaptık. Bunun da karşılığını güzel bir galibiyetle aldık" yorumunu yaptı.Maçın başından sonuna kadar üstün tarafın kendileri olduğunu vurgulayan İlhan Palut, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Müsabakanan başından sonuna kadar istediklerini ve çalıştıklarını uygulayan, skora bakmaksızın 90 dakika boyunca disiplin içerisinde oynayan bir Göztepe vardı. Sahada çok büyük bir mücadele veren oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor. Elbette galibiyet ile başlamak sevindirici ama hemen Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu ciddiyetimizi ve disiplinimizi sezon boyunca sürdürmek istiyoruz." KALECİ MEGYERİ BİTİYOR

Şu ana kadar kadrosuna 6 futubolcuyu katan sarı-kırmızılılar kaleci transferinde de sona yaklaştı. Sinan Bolat, Piric ve Fabri gibi isimlere imza attıramayan Göztepe, Macar file bekçisi Balasz Megyeri ile anlaştı. Son olarak Yunasistan'ın Atromitos takımında kaleyi koruyan 30 yaşındaki eldivenin hafta başında İzmir'e geleceği bildirildi. Yönetimin bir aksilik çıkmazsa Megyeri ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Göztepe'nin kalecinin yanı sıra stoper, orta saha ve kanatlara da takviye yapacağı vurgulandı.


Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe ilk haftadan şahlandı - Son Dakika Spor

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