Göztepe, Karagümrük ile Karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Karagümrük ile Karşılaşacak

Göztepe, Karagümrük ile Karşılaşacak
30.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Karagümrük ile oynayacağı maçta bilet fiyatlarını indirdi. Ruan, Sakaryaspor'a transfer oldu.

SÜPER Lig'de geçen hafta önemli eksiklerine rağmen deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan 36 puanlı 4'üncü sıradaki Göztepe, yarın sahasında son sıradaki 9 puanlı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Alexis Antunes maçta forma giyemeyecek.

Cezaları sona eren stoperler Heliton ve Bokele'nin yanı sıra gribal enfeksiyonu atlatan defans oyuncusu Furkan ve orta saha oyuncusu Dennis görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Göztepe yönetimi, Fatih Karagümrük maçına özel bilet fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. Buna göre karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 500, 2'nci kategori 2 bin 500, 3'üncü kategori bin 250, 4'üncü kategori 500, 5'inci ve 6'ncı kategori 250 TL olarak belirlendi.

RUAN SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU

Göztepe'nin sezon başında Brezilya'nın Atletico Goianiense takımında transfer ettiği sağ bek Ruan, 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'a gitti. Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve sadece 2 lig maçında görev yapan 30 yaşındaki oyuncu yeşil-siyahlılara kiralandı. Ruan sadece Kayserispor ve Kocaelispor maçlarında forma giydi ve toplam 112 dakika sahada kaldı. Göztepe'nin, Bodrum FK'nın orta saha oyuncusu Musah Mohammed'le de ilgilendiği belirtildi. Yaz döneminde de 24 yaşındaki Ganalı oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılıların Bodrum FK ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Karagümrük ile Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:03:22. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Karagümrük ile Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.