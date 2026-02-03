Göztepe, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde orta-şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 8 Şubat Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak.
