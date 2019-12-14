Göztepe maçının ardından

Hamza Hamzaoğlu: İyi bir takım olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz

Ersan Parlatan: Beraberlikten 2 dakika sonra geriye düşmek motivasyonumuzu düşürdü

ERCAN ATA/ ANKARA, - Süper Lig'in 15'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Patlatan, karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi bir takıma karşı kazandıklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, "Bugün iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu. Göztepe iyi bir takım ve gerçekten kolay bir maç olmadı. Kendi sahamızda oynuyoruz. Hücum etmek ve kazanmak zorundayız. Bununla birlikte rakibin etkili oyuncularına arkada açık bırakmamak gerekiyordu. Zor bir maçtı oynaması zor bir oyundu. Ama iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Fena denilmeyecek sayıda pozisyon üreterek maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR TAKIM OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

İyi bir takım olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Hamzaoğlu, "Geçen haftaki kadrodan değişikliklerimiz oldu. Ama bu kesinlikle diğer oyuncularımızın kötü oynadığı için değil, bütün oyuncularımızın hak eden çalışmalarda bulundukları için bugün değişiklik yaptık. Oynattığımız arkadaşlar güzel bir reaksiyon gösterdiler. Biz iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bizim için kimin oynadığı değil, kim oynarsa oynasın aynı oyun anlayışıyla, aynı disiplinle sahada olması. Bunu da bugün başardık. Hale eksiklerimiz var. Onlarında bu iyi niyet olduktan sonra tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

ERSAN PARLATAN: BERABERLİKTEN 2 DAKİKA SONRA GERİYE DÜŞMEK MOTİVASYONUMUZU DÜŞÜRDÜ

Beraberlik golünü bulduktan 2 dakika sonra geriye düşmelerinin motivasyonlarını bozduğunu ifade eden Ersan Patlatan, "Futbol böyle bir şey. Geçen hafta burada taraftarımızı camiamızı sevindirecek iyi bir skor almıştık. Maalesef bugün bunu yaşayamadık. Oyuna gelince istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Neticesinde duran toptan geriye düştük. Duran toptan beraberliği yakalayıp, 2 dakika sonra tekrar geriye düşmek moral, motivasyonumuzu düşürdü. Ama toparlayarak ilk yarının sonuna doğru maçı dengeledik. İkinci devre daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Dengeyi kurduk ve pozisyonlara yakındık. 3-1 geriye düşünce fazla pozisyona giremedik. Maçı zorlayamadık. Futbolda böyle şeyler var. Geçen hafta mutluyduk ama bu hafta üzüntülüyüz. İyi bir takımız. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.