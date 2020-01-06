Göztepe önce gönderip sonra alacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe önce gönderip sonra alacak - Son Dakika Spor

Göztepe önce gönderip sonra alacak

7 saat önce

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe önce gidecek futbolculara odaklandı.

Göztepe önce gönderip sonra alacak, System.String[]

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe önce gidecek futbolculara odaklandı. Başkan Mehmet Sepil'in transferlere ayrılacak bütçenin gidecek futbolculara bağlı olduğunu söylediği ve forma şansı bulamayan oyuncularla mutlaka yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi. Göztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. Göz-Göz'de sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer edilen ancak süre alamayan stoper Veli'nin Sakaryaspor'a kiralandığı, yine şans bulamayan gençlerin alt liglerdeki takımlara geçici olarak gönderilecekleri kaydedildi.

Yönetim asıl hedefini ise maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda hem takıma katkı sağlayamayan hem de yüksek maaş alan Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh ikinci yarıda düşünülmeyen isimler. Başkan Sepil'in yarın başlayacak Antalya kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi. Anderlecht'ten kiralanan Sanneh'in Belçika'ya geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu dile getirilirken, Eren'in de ülkesi İsviçre'deki kulüplerle temasları sürüyor. Borges, Yasin ve Deniz'e ise şu ana kadar transfer teklifi gelmediği belirtildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla yönetimin bir an önce transferleri noktalamasını istedi. Taraftarlar yeni stada yıldız transfer bekliyor.


Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim
Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan, transferde kulübün çıkarlarına öncelik veriyor Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri
18:56 Başakşehir yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
18:52 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor
18:48 Robert Prosinecki kampa katıldı - Son Dakika Spor
18:39 Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti - Son Dakika Spor
18:36 Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe önce gönderip sonra alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]