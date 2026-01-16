Göztepe, Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Rizespor Maçına Hazır

Göztepe, Rizespor Maçına Hazır
16.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Çaykur Rizespor maçı için tam kadro hazırlık yapıyor. Taraftar biletlere ilgi gösterdi.

SÜPER Lig'de sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için geri sayıma geçti. Son olarak evinde Samsunspor'u 2-0 yenerek 2025 yılına mutlu veda eden sarı-kırmızılılar Avrupa hedefi doğrultusunda tamamen galibiyete odaklandı. Ara transfer döneminde İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ve kaleci Şamil Öztürk'le sözleşme imzalayıp, diğer Brezilyalı forvet Jeh ile prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'de sakat ve cezalı oyuncu da kalmadı. Uzun süre sonra tam kadro hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde taraftarların satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 750, 2'nci kategori 4 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 300, 4'üncü kategori bin 600, 5'inci ve 6'ncı kategori 690, misafir tribünü ise 890 TL olarak blirlendi. Dış transferde 3 oyuncuya imza attıran sarı-kırmızılılarda mevcut kadrodan ise orta saha Ahmed Ildız ve genç golcü Tibet Durakçay takıma veda etti. Ahmed Ildız, 1'inci Lig ekibi Çorum FK'nın yolunu tutarken, Tibet ise 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'ya kiralandı. Göztepe, ara dönemde oynadığı hazırlık maçlarında 3'üncü Lig'den Söke 1970 Spor'u 9-1, Bulgar takımı CSKA 1948'i ise 2-1 mağlup etmişti. Göztepe sezonun ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona start vermişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:32:18. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe, Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.