Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde şut çalıştı.
Göztepe, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika
