Göztepe - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti
Göztepe - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti

Göztepe - Trabzonspor: İlk Yarı Golsüz Geçti
07.12.2025 21:13
Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor'u ağırladı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Pina'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

11. dakikada sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda uzak köşeye yönelen top yerden sekerek yandan auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.

Stat: ISONEM Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Rhaldney, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Bouajila, Tibet Durkaçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Trabzonspor: Andre Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Miroshi, Heliton, Janderson (Göztepe), Ozan Tufan (Trabzonspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

