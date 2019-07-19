Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye Alman panzeri
Son Dakika Spor Haber

Göztepe'ye Alman panzeri

1 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak PSV'de forma giyen Alman stoper Daniel Schwaab'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Göztepe'ye Alman panzeri, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak PSV'de forma giyen Alman stoper Daniel Schwaab'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund altyapısından Hüseyin Bulut'un transferini de bitirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Transferde önceliği sol bek ve stoper bölgesine veren İzmir temsilcisi, Alman savunmacı Daniel Schwaab'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Futbol hayatına Waldkirch'te başladıktan sonra Freiburg altyapısına transfer olan başarılı oyuncu, üç sezon bu takımda forma giydikten sonra Bayer Leverkusen'in dikkatini çekti. 2009-2010 sezonunda Leverkusen'in yolunu tutan Schwaab, 4 sezon Alman ekibinde oynadıktan sonra 3 sezon da Stuttgart'ta görev aldı. 2016-2017 sezonundan bu yana PSV Eindhoven için ter döken deneyimli stoper, sona eren sözleşmesini uzatmadı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere PSV ile 39 resmi karşılaşmada görev alırken, istikrarlı bir görüntü sergilemişti. Schwaab'ın bonservis bedelinin olmaması bu transferde Göztepe'nin iştahını kabartırken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Hüseyin'de işlem tamam

Bu sezon kadrosuna yerli ve genç oyuncuları katan Göztepe, Borussia Dortmund altyapısında top koşturan Hüseyin Bulut ile de anlaşmaya vardı. Orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen 20 yaşındaki gurbetçiyle birçok Süper Lig takımının ilgilendiği ancak elini çabuk tutan Göztepe'nin transferi bitirdiği öğrenildi. Göztepe, Hüseyin'in yanı sıra altyapısından Ege Özkayımoğlu ile de profesyonel sözleşme imzaladı. 9 yıldır sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen Ege ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. - İZMİR
Leverkusen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Fenerbahçeli eski futbolcu de Souza'nın peşinde Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor! Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye Alman panzeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]