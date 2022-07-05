Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim - Son Dakika
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Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim

05.07.2022 21:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Akşener'e dert yanan bir kadın, "2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Elektrik, su, çocuk… Ben hayattan bıktım. Ben yetişemiyorum ya, psikolojim bozuldu. Ne yapayım ben çocuğumu okutmayayım mı? Her şeye zam geldi. Nasıl okutacağım ben bu çocuğu?" diyerek Akşener'in boynuna sarıldı. Akşener ise "Çocuğu ben halledeceğim" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yurt genelinde yaptığı esnaf ve yurttaş görüşmelerini bugün Ankara'da, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sürdürdü.

GÖŞYAŞLARINA TUTAMAYARAK AKŞENER'E SARILDI

Ziyaret sırasında bir vatandaş Akşener'e, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurt ücretlerine yapılan yüzde 80 zamma tepki gösterdi. Göz yaşlarını tutamayarak Akşener'e sarılan vatandaş şunları söyledi:

"Çocuğum yurtta okuyor, babamı 20 sene oldu kaybedeli… Çocuğum 2.5 yaşındayken babamı kaybettim. Çocuğumun yurdunun kirası 450 liraydı, 850 lira oldu. 2 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Elektrik, su, çocuk… Ben hayattan bıktım. Ben yetişemiyorum ya, psikolojim bozuldu. Ne yapayım ben çocuğumu okutmayayım mı? Her şeye zam geldi. 35 yaşında eşimi kaybettim, çocuğumu okuttum… Çocuğumun 5 bin lira masrafı var. Ben nasıl okutacağım bu çocuğu?" Kadına sarılan Akşener, "Çocuğu ben halledeceğim" karşılığını verdi.

"ELEKTRİĞİ ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Akşener, ziyaret ettiği bir tuhafiyede "İşler nasıl, kaç müşteri geldi, günde kaç müşteri ile kapatıyorsunuz" sorusuna ise bir işçi, "Fena değil, yeri geliyor 30 yeri geliyor 50 müşteri geliyor" diye cevap verdi. Akşener ise, "50 müşteri buraya baktığında zor, normal bir sistemin dönebilmesi için en az buraya 150 müşteri gelmesi olması lazım. Kar marjı küçük... Geçinebiliyor musunuz oğlum? Vatandaşın alım gücü ne durumda" dedi.

İşçinin eşi bir çocuğu olduğunu belirterek, "Bütün eşler çalışıyor, çocuklar kreşlerde, oralarda buralarda…Hep öyle" diye konuştu. Akşener'in kreş ücretinin ne kadar olduğu sorusuna ise, "2000-2500 lira ödüyorum" diye cevap verdi. 30 yaşındaki genç kadın, Akşener'e sarıldıktan sonra, "Geçinmek zor, çok söylenecek şey var; mikrofon uzatılıyor ama yarım uzatılıyor. Arkasını düşünen yok. Ön taraftan göründüğü kadar bitti. Lafa geldi mi herkes herkesin yanında" dedi. Akşener ise, "Kendimize sinirim bozuldu, size böyle bir dünya bıraktığımız için…" diye konuştu. Genç kadın ise, "Biz yine iyiyiz, bizden sonra gelenler ne olacak bu önemli bizim için, artık sen çok yemişsin az yemişsin onu takmıyoruz. Çocuklarımıza bir gelecek versinler, göremiyoruz" sözleriyle sitem etti.

"14,5 LİRAYA DÜRÜM ALIYORLAR, İKİYE BÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Meral Akşener, 21 yaşındaki bir çiğköfteciyi de ziyaret etti. Burada Akşener'nin "Bir dürümü ikiye böldürüp alıyormuş insanlar diye söyleniyor" demesi üzerine esnaf,"Evet, 14,5 liraya dürüm alıyorlar, ikiye böldürmek istiyorlar. Ben normalde tek bakıyorum; bir ablam var, o bakıyor arada… Gece saat 2'ye kadar kaldığım da oluyor. Herkese borcum var, gün geçtikçe daha çok dibe batıyorum. Ülke düzelecek diye biraz daha bekliyorum, gayret ediyorum, sabrediyorum.

Çiğköfteci, 5 bin lira kira ödediğini, 1000 lira ile 1500 lira arasında elektrik faturasının geldiğini, doğalgazı hiç kullanmadığı halde 700- 800 lira civarında geldiğini de söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da esnafın sorunlarını dinledi Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da esnafın sorunlarını dinledi Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın sorunlarını dinledi
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim - Son Dakika
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