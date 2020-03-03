GPS ile takip ettiği kızını öldüren sanık mahkemede "olayı hatırlamadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GPS ile takip ettiği kızını öldüren sanık mahkemede 'olayı hatırlamadı' - Son Dakika

GPS ile takip ettiği kızını öldüren sanık mahkemede "olayı hatırlamadı"

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen sanık kendisini, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum.

GPS ile takip ettiği kızını öldüren sanık mahkemede

Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen sanık kendisini, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum." diyerek savundu.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz (68) ve öldürülen Gülnur Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra tarafların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Savunmasında, bundan önceki baskı altında verdiğini iddia eden sanık, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum. Kızımı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum. Önceki ifadelerini kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık kuruluna sevk edilerek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

"Cezadan kurtulmak için bunları söyledi"

Öldürülen Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yılmaz'ın avukatı Berna Menteş, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın eşini izletmek için dedektif tuttuğunu anlattı.

Menteş, "Özel olarak bu talimatları veriyor. Gülden Yılmaz'ın yaşadığı adresin tespiti, ikametin kime ait olduğu, kiralayanın kimliği, elektrik, su aboneliğinin kimliği, apartman ve daire girişinde fotoğraflar... Bunlar Gülden Yılmaz için. Asıl hedef zaten annesi." ifadesini kullandı.

Duruşmayı takip eden Körfez Kadın Bağımsız Dayanışması Platformu üyeleri de basın açıklaması yaptı.

Platformun sözcüsü Bahise Pirim, Gülnur Yılmaz'ın yaşam hakkını babasının elinden aldığını belirterek, "Babasının bu şekilde bir yerlere sığınması hoş görülecek bir şey değildir." dedi.

Üyelerden Pervin Çağlayan ise sanığın akli dengesinin yerinde bulunmadığını ve cinayeti hatırlamadığını söylemesinin, cezadan kurtulmak amaçlı olduğunu iddia etti.

Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), geçen yıl haziran ayında iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.

Eşi Gülden Yılmaz ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz'ın, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladığı, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardığı iddia edilmişti. Annesinin yerini söylemeyen tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş esip öldürdüğü ileri sürülen Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Yılmaz da eşinden boşanmak için dava açmıştı.

Balıkesir, Havran, GPS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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