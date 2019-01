Grafikli - "2019 Türkiye Bursları" Başvuruları Başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ( YTB ) tarafından yürütülen ve yabancı öğrencilere Türkiye 'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "2019 Türkiye Bursları" başvuruları başladı.YTB'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde eğitim almak isteyen yabancı öğrencilere yönelik yürütülen Türkiye Bursları programına başvurular başladı.Türkiye, uluslararası çapta eğitim olanakları sağlamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde okumak için dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrencilere burs sağlıyor.Türkiye Bursları, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde tam zamanlı veya kısa süreli bir program sürdürmeleri için seçkin öğrencilere verilen, devlet tarafından finanse edilen, rekabetçi bir burs programı olarak biliniyor.Türkiye Bursları, ülkeler arasında iş birliğini ve toplumlar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi taahhüt eden geleceğin liderlerinin yer aldığı bir ağ oluşturmayı amaçlıyor.Türkiye Bursları 2019 başvuruları, 15 Ocak-20 Şubat tarihleri ??arasında tüm ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler için açık olacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve başvurular için herhangi bir ücret alınmayacak.Programa, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar başvuru yapabilecek.Uluslararası öğrenciler 2018'de Türkiye'yi tercih ettiTürkiye Bursları programına başvurular 2018 yılı itibarıyla 135 bini buldu. Halihazırda, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere açık olan "Türkiye Bursları"ndan yararlanan 160 ülkeden 17 bin 500 genç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görüyor.Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.Türk yükseköğrenim sisteminin uluslararası nitelik kazanmasında önemli rol üstlenen program kapsamında, her yıl ortalama 7 bin öğrenciye burs veriliyor.Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Burslarına her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor.Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Burslarına, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Bursu Programıİslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihi alanındaki hafızasını ve yoğun çalışmalarını onurlandıran 2019 yılı, bu kapsamda yıl boyunca çok sayıda program ve etkinliğin düzenleneceği "Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi. Bu bağlamda YTB tarafından bilim tarihi alanında İslami bilim tarihi üzerine yoğunlaşmak isteyen öğrenciler için "Fuat Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Burs Programı" başlatılacak.Öğrenciler, başvurularını yenilenen internet sitesi "www.turkiyeburslari.gov.tr" üzerinden takip edebilecek.