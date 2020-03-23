GRAFİKLİ-22 Mart Dünya Su Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel GRAFİKLİ-22 Mart Dünya Su Günü - Son Dakika

GRAFİKLİ-22 Mart Dünya Su Günü

6 saat önce

22 Mart 1993 tarihinden bu yana her yıl farklı temalarla kutlanmakta olan Dünya Su Günü, 2020 yılında herkesin yaşamını sürdürebilmesi için tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla "Su ve İklim Değişikliği" mesajı ile kutlanıyor.

GRAFİKLİ-22 Mart Dünya Su Günü, System.String[]

22 Mart 1993 tarihinden bu yana her yıl farklı temalarla kutlanmakta olan Dünya Su Günü, 2020 yılında herkesin yaşamını sürdürebilmesi için tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla "Su ve İklim Değişikliği" mesajı ile kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen kutlamalar ilk kez 22 Mart 1993 tarihinde 1. Dünya Su Günü'nün kutlanması ile başladı. Her yıl Dünya Su Günü kapsamında, temiz su kaynaklarına erişim ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 6 numaralı maddesi kapsamında, 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasının sağlanması için gerekli tedbirler yer alıyor.

2020 yılı teması "Su ve İklim Değişikliği" olarak belirlenen kutlamalar, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce bu yıl düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları organize ediliyor.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında aralarında pek çok ülkenin de taraf olarak bulunduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması'na Türkiye de taraf devlet olarak katılıyor.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler, Dünya Su Günü, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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