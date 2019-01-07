Son Dakika Haberleri: Great Burs Programıyla 17 Öğrenciye 350 Bin Sterlin Destek

Great Burs Programıyla 17 Öğrenciye 350 Bin Sterlin Destek

1 saat önce

British Council'ın Birleşik Krallık'tan dokuz üniversite ile birlikte hayata geçirdiği GREAT Burs Programı, 17 öğrenciye lisans ve lisansüstü burs olanağı sunuyor ve toplamda 350 bin sterlin burs desteği sağlıyor.

Great Burs Programıyla 17 Öğrenciye 350 Bin Sterlin Destek, System.String[]
British Council'ın Birleşik Krallık'tan dokuz üniversite ile birlikte hayata geçirdiği GREAT Burs Programı, 17 öğrenciye lisans ve lisansüstü burs olanağı sunuyor ve toplamda 350 bin sterlin burs desteği sağlıyor. 

Okulların yıllık ücretlerini kapsayacak şekilde 12 bin 500 ile 26 bin sterlin arasında değişen tutarlardaki burslar, Birleşik Krallık'ta lisans veya lisansüstü eğitim alma amacıyla finansal destek arayan Türk öğrenciler için eşsiz bir fırsat oluşturuyor.

Burs programı, üç lisans, 13 yükseklisans ve bir doktora programının bir yıllık eğitim ücretini kapsıyor. Öğrenciler, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki 9 üniversitenin sunduğu mühendislik, hukuk, işletme, sanat ve tasarım, biobilimler, bilgi teknolojileri ve daha pek çok alandaki eğitim programlarına başvurabilirler.

GREAT Burs Programı'nda, Türkiye için son başvuru tarihleri ve başvuru kriterleri üniversite özelinde değişiklik gösteriyor.

Detaylar ile ilgili British Council web sitesi üzerinden, her üniversitenin burs sayfası takip edilerek bilgi alınıyor.

Burs kazanan öğrenciler, başvuru yaptıkları üniversiteler tarafından bilgilendiriliyor.

 Burs programında yer alan üniversiteler ise şöyle;



Arts University Bournemouth


Coventry University


Loughborough University


Swansea University


Ulster University


University of Bradford


University of Bristol


University of Glasgow


University of Warwick  (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Sterlin, Ekonomi
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