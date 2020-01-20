Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor - Son Dakika Dünya

Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor

26 dakika önce

Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor.

Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor. Çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçmesi ise ülkeyi daha çok ithal ürünlere bağımlı hale getiriyor. View on euronews

Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:24 
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