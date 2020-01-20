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Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor
26 dakika önce
Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor.
Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor. Çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçmesi ise ülkeyi daha çok ithal ürünlere bağımlı hale getiriyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:24
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