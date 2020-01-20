Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor

Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor.

Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor. Çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçmesi ise ülkeyi daha çok ithal ürünlere bağımlı hale getiriyor. View on euronews

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