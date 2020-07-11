Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor - Son Dakika

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor.

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Kamp döneminde koronavirüs nedeniyle verilen aradan dolayı antrenman yapamayan milli güreşçiler, sadece fizik ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapıyor.

Milli takım, Dünya Güreş Federasyonu tarafından ağustos ayı içerisinde açıklanması beklenen takvime hazır olmak adına 25 Temmuz'a kadar Bolu'da kampa devam edecek.

Pandemi döneminde özellikle mücadele sporlarında yasaklamaların olduğunu dile getiren Güreş Mili Takım Antrenörü Salih Bora, "Daha önce elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek amacıyla fizik ve kondisyon çalışması yapabilmek için Aladağ'a kampa geldik. Önce özellikle olimpik sıkletler göz önüne alınarak 6 sıkletteki sporcularla buraya katılıyoruz. Ağustos ayında Uluslararası Güreş Federasyonu ve Dünya Sağlık Birliği'nin beraber yapacakları bir açıklamada önümüzdeki takvimle ilgili bazı konular açıklığa kavuşacak. Biz boş ve hazırlıksız yakalanmamak için kamp yapmaya başladık burada" şeklinde konuştu.

Bora, kamp döneminde minder ve güreş çalışmaları yapmayacaklarını aktararak, "Şu anda minder çalışmaları yapmıyoruz. Sadece koşular ve fizik çalışması yapıyoruz. Kampımız ayın 25'ine kadar sürecek ondan sonra duruma göre takvimimizi belirleyeceğiz. Biz burada güç ve kondisyon depoluyoruz" ifadelerini kullandı.


Aladağ, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor - Son Dakika Spor
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