Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milliler, Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Milli kafile, yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Organizasyonda 97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıla güzel bir başlangıç yaptıklarını, Avrupa şampiyonalarındaki 7. madalyayı aldığını söyledi.

İldem, şampiyonanın olimpiyatlar öncesi çok önemli olduğunu kaydederek, "Hedefimiz olimpiyat olduğu için burası ara turnuvaydı. Burada bronz madalya alarak, dünya klasmanındaki puanımı üçüncü sıraya yükselttim. Seribaşı olma açısından bu çok önemliydi." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nı düşündükleri için şampiyonada performans eksikliği yaşadıklarını vurgulayan İldem, önlerindeki 5 ayı hazırlık açısından çok iyi geçirmek istediğini belirtti.

İldem, kazandığı madalyayı kendisini karşılamaya gelen oğlu Yiğit İsmail'e armağan ettiğini söyledi.

Oğlunun 2014'te doğduğunda çok uğurlu geldiğini dile getiren İldem, "O zaman dünya ve Avrupa şampiyonlarında bir gümüş bir de bronz madalya almıştım. Bu sefer, 45 günlük bir kızım oldu. Bu madalyamı da ona armağan ettim. İnşallah 2020 onun ve bizim için hayırlı olur. Her sporcunun hayalini süsleyen olimpiyat altın madalyası var. Ben de kariyerimin sonuna yaklaştım. Olimpiyatlarda altın madalya alıp artık yavaş yavaş bırakmak istiyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Şampiyona sonunda 60 kiloda gümüş madalya kazanan Kerem Kamal ise turnuvada yaptığı ufak bir hata sonucunda ikinci olduğunu belirtti.

Kamal, geçen sene üçüncü olduğunu anımsatarak, "İnşallah her sene üzerine biraz daha katarak, biraz daha iyi çalışarak, en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Benim için 2020'nin ilk maçlarıydı. Zaten kendime inancım tamdı. Bu maçla birlikte kendime olan öz güvenim tamamen arttı. Elimden gelenin en iyisi yaparak, olimpiyat kotası alıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.