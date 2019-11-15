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Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde 'Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu', 'Delil Serhat' kod adlı...

Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde 'Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu', 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan olduğunu bildirdi.


İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde 'Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu', 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, 07-09 Kasım 2019 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan olduğu belirlenmiştir. Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman- Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt- Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir" denildi. - ANKARA

Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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