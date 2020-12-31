GRÜ Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi sayısı yükseliyor - Son Dakika

Toplam akademisyen sayısının son 18 ay içinde 109'dan 192'ye yükselerek, yüzde 76 oranında bir artış gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 34 ana bilim dalına yayılan öğretim üyesi kadrolarının 54'ü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde, 52'si Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde, 16'sının da Temel Tıp Bilimleri Bölümünde bulunduğu ifade edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alınan 22 öğretim üyesiyle birlikte toplam kadro sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

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