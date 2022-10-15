GSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi - Son Dakika
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GSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi

15.10.2022 13:32
GSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi başladı.

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi başladı.

GSO'dan gerçekleştirilen seçimde, 5 bin 500'e yakın oda üyesi 35 meslek grubunda 189 meslek komitesi üyesini ve 77 meclis üyesini seçecek.

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve GSO Başkanı Adnan Ünverdi, seçime katılan sanayicileri sandık başlarında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Abdulkadir Konukoğlu, GSO'nun 9'uncu dönem seçimi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, GSO'da kaybedenin olmadığını herkesin kazandığını aktardı.

Adil Konukoğlu da, centilmence seçim yapıldığını ifade ederek, "Bundan önceki dönemlerde nasıl istihdam, üretim, ihracat ve yatırım konularında üstün gayretler göstererek daima yol gösterici bir vizyon ve misyon içerisinde çalıştıysak aynı anlayışla yeni dönem de yolumuza devam edeceğiz. Küresel ekonomideki zorluklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatın önünü daha fazla açabilmek ve teknolojinin üretimle buluşmasına öncülük eden iller arasında en ön sıralarda olmak için elimizden gelen çabanın fazlasını sarf ediyoruz etmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Ünverdi, gençlerimizin görev alması konusunda tüm sanayicilerin ortak bir bakış açısı olduğunu belirterek, büyüklerin tecrübesi, gençlerin dinamizmi ile bayrağı daha yukarı taşıyacaklarını ifade etti.

Seçim devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi - Son Dakika

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