GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde, "Ekonomi günlüğü" paneli - Son Dakika

GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde, "Ekonomi günlüğü" paneli

Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Eximbank Gaziantep Şubesi işbirliğinde video konferans sistemi üzerinden "Ekonomi Günlüğü" konulu panel düzenlendi.

GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde,

Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Eximbank Gaziantep Şubesi işbirliğinde video konferans sistemi üzerinden "Ekonomi Günlüğü" konulu panel düzenlendi.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin moderatörlüğünü yaptığı panelde, Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik, Müdür Yardımcıları Murat Daşkıran ve Mehmet Yalçın, Korona virüs (COVID-19) sürecinde Türk Eximbank destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.


Panelin açılış konuşmasını yapan Adnan Ünverdi, "Pençe-Kartal operasyonundan sonra Pençe-Kaplan operasyonu ile vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekası için terör örgütüne yönelik mücadele veren şanlı ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin" dedi.


"Ordumuzun cephede verdiği mücadeleyi bizler de iş dünyası olarak ekonomi cephesinde veriyoruz" diyen Adnan Ünverdi, "Bu süreçte bize destek veren Türk Eximbak'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci elbirliğiyle birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.


Katılımcılara Gaziantep sanayisi hakkında bilgiler veren Ünverdi, "Gaziantep 2019 yılını 7,5 milyar dolar rekor ihracatla kapatmış, 2020 yılına en iyi ocak ayı ihracatı ile başlamış, artış şubat ayında da devam etmiş ancak salgının etkileri ilk olarak mart ayında görülmüş ve mart ayı ihracatı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 4,9 azalmıştır. Nisan ve mayıs aylarında ihracattaki düşüş oranları daha fazla hissedilmiştir. Buna rağmen Gaziantep'in ihracatı Türkiye ortalamasının hep üstünde olmuş ve ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat yapan 10 il arasında en az ihracat kaybı yaşayan il Gaziantep olmuştur" ifadelerini kullandı.


Kentin ihracatının artmasında, ihracatçıların güçlenmesinde Türk Eximbank'ın geçmişten bugüne çok büyük destekleri bulunduğunu kaydeden Ünverdi, "Bu süreçte sizler de özveriyle çalışıyor, ihracatçılarımızın bu zor günleri atlatması için finans imkanları sunuyorsunuz. İhracatımızda finansmanın kesintisiz bir şekilde devam etmesi bugünlerde daha da fazla önem taşıyor. Türk Eximbank'ın son yıllarda ihracatçılarımızı ve reel sektörümüzü artan bir hızla desteklemesinden memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim" şeklinde konuştu.


Ünverdi, salgının ülkemizde görülmeye başlamasıyla, Türk Eximbank'ın birçok kolaylık yaparak ihracatçılara nefes aldırdığına dikkati çekerek, "İlk olarak, sevk öncesi ihracat kredilerinin vadelerinde uzatmaya giderek firmalarımıza kolaylık sağlandı.


Yine bu dönemde ihracatçılarımıza 'stok finansman destek paketi' adı altında yeni bir destek uygulaması başlatılarak, sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle stoklarını satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılarımıza kredi imkanı getirildi. Ayrıca banka teminatının yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile de kredi kullandırılmaya başlandı. Bütün bu uygulamalar için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yeni normal döneminde de Türk Eximbank'ın sanayimizin en güçlü iş ortağı olacağına yürekten inanıyoruz. Mevcut ihracat pazarlarının yanı sıra salgın sonrası oluşacak yeni tedarik zincirlerinin ülkemiz için yeni ihracat fırsatları oluşturacağını düşünüyoruz. Salgının ilk çıktığı Çin'den uzaklaşma olduğundan dolayı ülkemiz ve Gaziantep çok daha öne çıkacak ve daha fazla ihracat yapacağız" ifadelerine yer verdi.


Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik de, salgın sürecinde verilen destekler hakkında açıklamalarda bulunarak ihracatçılarla omuz omuza vererek bu süreci atlatmaya gayret ettiklerini söyledi.


Firmalara en hızlı şekilde destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Çelik, "Firmalarımızın işlerinin aksamaması için personellerimizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türk ihracatına destek veren bir kurum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatçılarımızın taleplerini karşılayarak uluslararası rekabette güçlerini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.


Geçen yıl Türkiye'nin ihracatına 44,1 milyar dolar destek verdiklerini dile getiren Çelik, "Bunun 17,5 milyar doları sigorta, 27 milyar doları da maddi destek şeklinde gerçekleşti. Bu yıl ise hedefimiz 50 milyar dolar. Bu kararı salgın sürecinden önce almış olsak da bu hedeften vazgeçmedik. Var gücümüzle bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. 12 bin 500 den fazla firmaya hizmet veriyoruz. Bunun 9 binden fazlası KOBİ niteliği taşımaktadır" dedi.


Mayıs 2020 itibariyle Gaziantep'e 425 milyon dolar kredi desteği verdiklerini aktaran Çelik, "250 milyon dolar sigorta desteğiyle birlikte bu rakam 675 milyon dolara ulaşıyor. COVID-19 sürecinde vadesi gelen kredilere 3 ay erteleme yaptık. Buna rağmen Gaziantepli ihracatçılar salgın sürecinde üzerini düşeni yaptılar. Ödemelerini zamanında gerçekleştirdiler. Taahhütlerini kapattılar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Firmalarımızın bu yaklaşımı takdire şayandır. İhracatçılarımız her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Biz de sorumluluğumuzu bilerek var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle inşallah daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.


Sanayicilerden gelen soruları da yanıtlayan Çelik, düzenlenen panelden dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - GAZİANTEP

Türk Eximbank, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde, 'Ekonomi günlüğü' paneli - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı         
17:23
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 21:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde, "Ekonomi günlüğü" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]