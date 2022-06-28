GTA 6 çıkış tarihi, harita boyutu ve hikaye süresi belli oldu! - Son Dakika
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GTA 6 çıkış tarihi, harita boyutu ve hikaye süresi belli oldu!

28.06.2022 21:53
GTA 6 çıkış tarihi, harita boyutu ve hikaye süresi belli oldu!

Bugün ortaya çıkan bir sızıntıyla birlikte GTA 6 çıkış tarihi, karakterler, oyun süresi ve harita boyutu dahil pek çok şey belli oldu.

Geçtiğimiz birkaç gündür Rockstar Games uzun bir süredir beklenen oyunu GTA 6 hakkında sızıntılar çıkmaya başladı. Birçok kişi bunu oyunun tanıtım tarihin yaklaşmasıyla bağdaştırırken, bugün itibariyle GTA 6 çıkış tarihi de belli oldu.

GTA 6 tanıtım ve çıkış tarihi belli oldu!

Son sızıntılara baktığımızda, Rockstar ekibinin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik burada bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

İlk olarak beklenen haberi bekletmeden paylaşalım. Oyunun bu yılın 3. çeyreğinde, yani Eylül sonuna kadar tanıtılacağı belirtiliyor. GTA 6 çıkış tarihi ise 2024'ün son çeyreği olacak. Yani 15 ila 18 aylık bir sürecin sonunda satışa çıkacak.

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Oyun hakkında paylaşılan detaylara gelecek olursak, GTA 6'da selefi GTA 5'in tam 5 katı büyüklüğünde bir harita bizleri bekliyor olacak. Hatta bugüne kadar çıkan tüm GTA oyunlarının haritasının toplamını bile geçebileceği söyleniyor.

Oyuncuların merak ettiği bir diğer şey ise GTA 6 hikaye süresinin ne kadar olacağı. GTA 5'i 30 saat gibi bir sürede bitirebiliyorduk. Yeni oyunun hikayesi ise en az 75 saat sürecek. Tabii geçtiğimiz dönemde 500-600 saat olacağına yönelik bazı iddialar vardı. Tabii o kadar olmasa da hikayeden ayrı olarak yapabileceğimiz yan görevlerle birlikte oyun süresini en az 4-5 katına çıkartabileceğiz.

Buna ek olarak, GTA 6 içerisinde tıpkı GTA 5'de olduğu gibi 3 ana karakteri yönetebileceğiz. Fakat bu sefer karakterlerden birinin kadın olacağı belirtiliyor. Tabii henüz oyunun son hali ile karşılaşmadık. Dolayısıyla paylaşılan bu sızıntıların çıkacak halinden çok büyük olmayacak şekilde saptığını görmemiz mümkün.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GTA 6 çıkış tarihi, harita boyutu ve hikaye süresi belli oldu! - Son Dakika

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