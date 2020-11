GTO kasım ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla "genişletilmiş" olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, pandeminin başlangıcından bu yana neredeyse en kritik günlerin yaşandığına dikkat çekerek, sonbahar ve kışın gelmesiyle beraber vaka sayılarının önemli oranda arttığını; maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine çok daha sıkı sarılmaları gerektiğini söyledi.

"Her gün bir yakınımızın korana virüs olduğu bilgisini alıyoruz"

Korona virüsün yayıldığını bu nedenle çok sayıda yakınının korona virüse yakalandığı bilgisini aldığını ifade eden Meclis Başkanı Teymur, "Çember çok daraldı. Her gün bir yakınımızın hastalığa yakalandığını, hastanede tedavi altında olduğunu duymaya başladık. Hastalarımıza şifa, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dünya olarak belki de yüzyılda bir görülecek bir salgını yaşıyoruz. Hem sağlık hem de ekonomik olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Gaziantep Alışveriş Günleri'nde güzel bir sinerji yakaladık, gerek üyelerimizden gerekse çevre odalardan övgüler aldık. Bazı odalar da bizden örnek alarak alışveriş günleri düzenledi. Bu etkinliğin bu yıl da düzenlenmesini istememizin nedeni yakalanan sinerjinin, oluşturulan farkındalığın koşullar elverdiğince devam etmesi ve bu etkinliğin geleneksel hale gelmesi. Maske, mesafe ve hijyen dahil tüm önlemleri alarak yapacağımız bu etkinlikle ticari hayatımıza bir hareket getirirken, hemşerilerimizi de uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Dilerim 2021 yılında alışveriş günlerini şenlik havasında gerçekleştirebileceğimiz ortama kavuşuruz" dedi.

"Her talebin sonuna kadar takipçisiyiz"

Meclis ve Meslek Komite üyeleri ile sektörlerin pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıların istişare edildiği toplantıda GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meslek Komitelerinden gelen her talebi istisnasız olarak işleme aldıklarını ve konuların sonuna kadar takipçisi olduklarını vurgulayarak, "Zor günlerden geçiyoruz. Bunun herkes farkında. Artan vaka sayıları sebebiyle yeni kurallar ve tedbirler alınmak zorunda kalınıyor. Getirilen kuralların toplumsal sağlığın yararına olduğunun bilincindeyiz. Ama bunun yanında toplumun ekonomik refahını da düşünmek gerekiyor. Etkileşimin, temasın çok fazla olduğu yeme-içme sektöründe bazı tedbirler alınıyor, bazı sektörlerdeki işletmeler tamamen kapatılıyor. Ama bu işletmeler nasıl ayakta kalacak, çalışanları evlerine nasıl ekmek götürecek? Sonuçta belirsizlik olsa da sonsuza kadar sürmeyecek. Çalışmak, ekmek paramızı kazanmak zorundayız. Bu işletmelere kira, geri ödemesiz kredi, vergi indirimi, SGK katkısı gibi destekler verilmeli" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştüklerini söyleyen Yıldırım, yeme-içme sektörünün bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için ihtiyaçlarını içeren bir rapor sunduklarını, talepler içerisinde yer alan poğaça, simit, çorba, beyran ve katmer satan işletmelerin sabah 07.00'den itibaren gel al ya da paket servisine pazar günleri hariç onay verildiğini belirtti.

GTO ve Odeabank iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seminere ve ekonomik rakamlara da değinen Başkan Yıldırım, "Bu toplantıda Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, 2021 yılında konjonktür ne olursa olsun Gaziantep'in esnekliği ile duruma uyum sağlayacağına ve başarılarını devam ettireceğine inandığını söyledi. Evet, bizim inancımız da bu yönde Bu inancı kaybetmemeye çalışıyoruz ki devam edecek gücümüz olsun. Ama gücümüzün tükendiği noktaları da çok iyi biliyoruz. Kentimiz, Ocak-Ekim döneminde 6 milyar 342 milyon 587 bin dolarlık ihracat ile ülkemiz ihracatının %5'ini gerçekleştirme başarısı gösterdi. Üst üste 4 aydır en fazla ihracat yapan 5'inci il olduk. Biz Gaziantep iş dünyası olarak yaptığımız ihracat ve tükettiğimiz elektrik rakamları ile gurur duyuyoruz. Her platformda bu başarımız ile övünüyor, her hal ve şarttaki çalışma azmimizin herkese örnek olmasını, şevk vermesini istiyoruz. Ama bu başarıların hiç de kolay elde edilmediğini, üreticinin nelerle mücadele etmek zorunda kaldığını da biliyoruz. Ankara ile her temasımızda da bulunduğumuz her platformda da bu zorlukları dile getiriyor ve çözüm arıyoruz" dedi.

Durmuş Kaya unutulmadı

GTO Meclis toplantısında, GTO 35 Nolu Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Komitesi Başkanı Durmuş Kaya da unutulmadı Korona virüs nedeniyle vefat eden Durmuş Kaya adına GTO tarafından hazırlanan klibin paylaşıldığı toplantıda Kaya'nın oğullarına plaket takdim edildi.

Durmuş Kaya hakkında konuşan GTO Başkanları, "Gaziantep'te herkese örnek, dürüst, ahlaklı ve iyi bir insanı kaybettik. GTO ailesinin çok değerli bir üyesiydi Durmuş Kaya. Önemli hizmetlerde bulundu, şehrimiz için elinden gelen her şeyi yaptı. Bizler kendisini unutmayacağız. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin. Camiamızın başı sağ olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP