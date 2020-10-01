GTO'nun eylül ayı meclis toplantısı online düzenlendi - Son Dakika

GTO'nun eylül ayı meclis toplantısı online düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Hedefe ulaşmak ancak reel sektör ve ekonomi yönetimi birbirini anlayarak hareket ederse mümkün olacaktır" dedi.

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Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Hedefe ulaşmak ancak reel sektör ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimi birbirini anlayarak hareket ederse mümkün olacaktır" dedi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada önceden normal olarak algılanan şeylerin artık anormalleştiğini ve yeni normallerde yaşadıklarını belirten Hilmi Teymur, "Meclis toplantılarımız gibi pek çok organizasyonumuzu online olarak gerçekleştiriyoruz. Artık bu bizim normalimiz oldu. Bir arada, iç içe olduğumuz günleri çok özledik. Pandemi sürecinde pek çok yakınımızı, sevdiğimizi de kaybettik. Tek dileğimiz Covid-19 salgının biran önce bitmesi ve özlediğimiz, hasret kaldığımız hayatlarımıza geri dönebilmemiz." dedi.

Teymur: Gaziantep iki büyük organizasyona ev sahipliği yaptı

Geçtiğimiz ay içinde, Gaziantep'in yeni normallere uygun iki büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını söyleyen Meclis Başkanı Teymur, şunları söyledi: "Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yeni normallerimiz oldu, hayatımız değişti. Bu değişen normallerle de 2 büyük organizasyona ev sahipliği yaptık. GastroAntep Gastronomi Festivali'mizde yine dünyaca ünlü aşçılarımızı ve misafirlerimizi ağırladık. Belki bir arada olamadık, birlik ve beraberliğin verdiği coşkuyla gerçekleşemedi ama gönüllerimiz birdi. Ülkemiz için oldukça büyük önem taşıyan bir festivale, Teknofest'e de ev sahipliği yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Yıldırım: Reel sektör ve ekonomi yönetimi birbirini anlarsa hedefe ulaşabiliriz

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program (YEP) hakkında değerlendirmelerde bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, YEP'te ana temaların yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi olduğunu ifade etti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal genişleme adımlarının atıldığını, salgın sürecinde destek paketleri toplamının 494 milyar TL, kullandırılan kredilerin ise 267,4 milyar TL olduğunu belirten Başkan Yıldırım şöyle konuştu: "Hedefe ulaşmak ancak reel sektör ve ekonomi yönetimi birbirini anlayarak hareket ederse mümkün olacaktır. Biz bu pandemi sürecinde üyelerimizin sesi olduk. Bilindiği üzere her platformda, her kademeye kadar dertlerimizi ve çözüm önerilerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, TOBB Başkanımıza İlettiğimiz sorunlar da çözüme kavuşana kadar takipçi olacağız. Devletimiz bizim sesimizi duyup, önümüzdeki taşların temizlenmesine destek verirse arzu edilen seviyeye rahatlıkla gelebiliriz."

Meclis toplantısındaki konuşmasında GTO tarafından hayata geçirilecek Gaziantep Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi hakkında da konuşan Tuncay Yıldırım, projede gelinen nokta ve önümüzdeki süreçte yapılacaklarla ilgili Meclis Üyelerini bilgilendirdi. - GAZİANTEP

GTO'nun eylül ayı meclis toplantısı online düzenlendi
GTO'nun eylül ayı meclis toplantısı online düzenlendi
GTO'nun eylül ayı meclis toplantısı online düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Ekonomi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO'nun eylül ayı meclis toplantısı online düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

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