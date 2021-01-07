GTO ve Halkbank, Kobilerin tedarik zinciri finansmanı için imza attı - Son Dakika

GTO ve Halkbank, Kobilerin tedarik zinciri finansmanı için imza attı

07.01.2021 11:25
GTO ve Halkbank, Kobilerin tedarik zinciri finansmanı için imza attı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen protokol, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve aynı zamanda GTO Meclis Üyesi olan Halkbank Bölge Müdürü Aziz Arslan arasında imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen protokol, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve aynı zamanda GTO Meclis Üyesi olan Halkbank Bölge Müdürü Aziz Arslan arasında imzalandı.

İmza töreninde, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşmasını" imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Tuncay Yıldırım, "Geçtiğimiz gün 365 Oda ve Borsa Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirilen çevrimiçi programda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzaladı. GTO üyelerinin de anlaşmanın sağladığı avantajlardan yararlanabilmesi için Oda olarak Halkbank Bölge Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Üyelerimizin içinden geçtiği bu zor süreçte bu anlaşma nakit akışının devamlılığı açısından büyük önem arz etmekte. Anlaşma kapsamında üyelerimizin alacağı kart sayesinde alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Böylece çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satma ve mal bedelini tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alma imkanına sahip olacağız. Ben projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Halkbank Bölge Müdürü ve GTO Meclis Üyesi Aziz Arslan da anlaşmanın işletmelere sağladığı avantajlar ve sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri paylaşarak, "Oda ve borsa üyesi işletmeler TOBB'un logosunun da yer aldığı Paraf KOBİ Kredi Kartı ile satın alımlarda esnek taksit ve vade imkanı elde edecekler. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu proje ile tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

GTO ve Halkbank, Kobilerin tedarik zinciri finansmanı için imza attı
GTO ve Halkbank, Kobilerin tedarik zinciri finansmanı için imza attı

Gaziantep Ticaret Odası, Halkbank, Protokol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO ve Halkbank, Kobilerin tedarik zinciri finansmanı için imza attı - Son Dakika Ekonomi


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