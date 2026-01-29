Guardiola İlk 8'den Memnun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Guardiola İlk 8'den Memnun

Guardiola İlk 8\'den Memnun
29.01.2026 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pep Guardiola, Galatasaray galibiyetinin ardından ilk 8'de yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve adını ilk 8'e yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu. Guardiola, "İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak. Mart ayında Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Guardiola, "Kalecimiz çok iyiydi, onlar da şanslar ürettiler. Play-off oynasak da oynamasak da oyuncularımın sakatlık olmadan bir sonraki seviyeye geçmemiz önemli" ifadelerini kullandı.

Yeni formatla ilgili soruya da cevap veren İspanyol teknik direktör, "Daha çok maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Tek maç oynayınca final gibi oluyor. Deplasmana gittiğiniz zaman çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için bir sürü takım deniyor" diye konuştu.

"İlk dokunuşu mükemmeldi"

Erling Haaland'ın golüne değinen başarılı teknik adam, "İlk dokunuşu mükemmeldi. Çok açık şanslar geliyor ama bizim çok büyük problemlerimiz var defansta. Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Galatasaray maçı için de söyleyebilirim, birçok pozisyonu gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yaptık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında konuşan Guardiola, "İlkay ve Sane'yi yeniden görmemiz çok iyiydi. Onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Daha iyi yerlere geleceğiz" açıklamasında bulundu. - MANCHESTER

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Pep Guardiola, Galatasaray, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guardiola İlk 8'den Memnun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 02:42:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Guardiola İlk 8'den Memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.