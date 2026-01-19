Guatemala\'da Cezaevi İsyanı: 46 Rehin, 7 Polis Öldü

FRAIJANES, 19 Ocak (Xinhua) -- Guatemala'da üç ayrı cezaevinde cumartesi günü çıkan mahkum isyanlarında çoğunluğu gardiyanlardan oluşan en az 46 kişi rehin alındı.

Yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, isyanların ardından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarda en az 7 polis memuru hayatını kaybetti.

Guetamala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, ülkenin Ulusal Sivil Polisi'ne yönelik koordineli saldırıların ardından ülke çapında 30 günlük sıkı yönetim ilan etti.

Arevalo, üç cezaevinde çete üyeleri tarafından başlatılan hapishane isyanlarıyla bağlantılı şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından, olağanüstü hal tedbirinin suç çetelerine karşı devletin müdahalesini güçlendirmeyi ve kamu güvenliğini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Hayatını kaybeden polis memurları için üç günlük ulusal yas ilan edildiğini duyuran Arevalo, olayların yaşandığı üç cezaevinde de kontrolün yeniden sağlandığını teyit etti.